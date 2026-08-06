Взрыв реагентов в гараже Сестрорецка вывел полицию на нарколабораторию

Возбуждено уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Нарколабораторию нашли в гараже в Сестрорецке после детонации химических реагентов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

При осмотре нашли емкости с реактивами, восемь пакетов с порошком и лабораторное оборудование. Экспертиза подтвердила: в одном из пакетов - наркотик, общая масса изъятого превышает 6 килограммов. Исследование остальной части продолжается.

- На месте задержали 42-летнего мужчину. По версии следствия, с июня 2025 года он организовал производство наркотиков для сбыта через закладки, - пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело, фигуранта заключили под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Полиция устанавливает все обстоятельства преступления.