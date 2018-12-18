Фото дня - Санкт-Петербург

Новогодний трамвай вышел на маршрут в Санкт-Петербурге. Он будет курсировать по маршруту №3, вплоть до окончания новогодних праздников.

На Дворцовой площади зажгли новогоднюю елку. В этот раз световое оформление решили не менять.

Хоккейная сборная России разгромила Финляндию на стадионе "Газпром-Арена" в Санкт-Петербурге. Игра завершилась со счетом 5:0, а с трибун за ним наблюдал 71 381 зритель.

Тантамареска на книжном салоне, который открылся специально к Новому году на территории центра дизайна ArtPLay

В Эрмитаже появились новогодние елки. Их украсили самодельными игрушками, присланными со всей страны.

Главную елку начали устанавливать в центре Петербурга. Причем собирают конструкцию и украшают елку рабочие одновременно.

В Петербурге началась комплексная реставрация памятника императору Николаю I на Исаакиевской площади – первая за всю историю существования монумента, с 1859 года.

В цирке на Фонтанке проходит международный фестиваль «Лучшие клоуны мира». На манеже зрителей смешат клоуны из России, Португалии, Бразилии, Италии и множестве других стран.

Победитель сезона-2018 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон на красной ковровой дорожке, перед началом церемонии награждения Чемпионов мира по автомобильному спорту (Prize Giving Gala 2018)

Машины победителей командного зачета в «Формуле-1» и чемпионате мира по ралли (WRC) сезона 2018 года выставлены на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

В Гостином дворе Санкт-Петербурга в эти выходные про выставка «Мир пряника». Фестиваль объединит мастеров из России, Украины, Эстонии и Израиля. На нем представлено 120 работ, сделанных мастерами из более чем 50 городов мира.