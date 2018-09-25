Фото дня - Санкт-Петербург

Планшетная выставка "Гений сцены", посвященная творчеству Михаила Барышникова открылась в ЦПКиО им. Кирова. Выставка приурочена к 70-летию со дня рождения артиста и рассказывает о творческом пути советского и американского артиста балета.

Финал 29-го всероссийского конкурса «Учитель года» впервые открыли в Петербурге. На берега Невы съехались 85 лучших педагогов страны, победителей регионального этапа.

В Петербурге завершился Международный теннисный турнир ATP St. Petersburg Open. В финале австриец Доминик Тим (справа) обыграл словака Мартина Клижана (слева) со счетом 6:3, 6:1.

Град голов в Санкт-Петербурге! "Зенит" победил "Локомотив" 5:3 в чемпионате России

Закрытие фонтанов в Петергофе. В течение двух дней, 21 и 22 сентября, в Петергофе проходит ежегодная церемония закрытия фонтанов. Шоу, которое собирает тысячи зрителей и аналогов которому нет в России.

В Ботаническом саду Петра Великого расцвели «живые камни» — редкости из закрытых фондовых оранжерей, многим экспонатам уже более 30–40 лет. Многие растения цветут, потому что сентябрь — это весна в Южной Африке.

В Петербурге состоялась торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки проекта 677 «Кронштадт» для Военно-морского флота России.

Михаил Южный вышел во второй круг теннисного турнира ATP в Санкт-Петербурге, одержав победу над представителем Боснии и Герцеговины Мирсой Башичем

На Дворцовой площади прошел традиционный смотр техники, которая будет зимой убирать город.

«Санкт-Петербург» стал лучшим стадионом России по итогам интернет-голосования, в котором приняло участие 238 463 человека. Арена на Крестовском острове всего на 1 процент обошла московскую «Открытие Арену».

Погода в Петербурге, как девушка, переменчива и капризна, а ее единственное постоянство как раз и заключается в том, что она все время меняется

В Петербурге к мощам Спиридона Тримифунтского выстроилась многокилометровая очередь. Чтобы приложиться к святыне, верующие по несколько часов стоят в ожидании чуда.

Первая декада сентября в Санкт-Петербурге стала самой теплой за последние 80 лет, и второй в общем ряду постоянных наблюдений. Средняя температура декады достигла +18 гр. Более жаркая погода стояла только в начале сентября 1938 года.

Застывший перед Владимирским собором памятник Достоевскому мог возвышаться совсем в другом месте. И быть не из бронзы, а из гранита. Петербург празднует 100-летие автора монумента – скульптора Любови Холиной.

Сегодня проходят траурные мероприятия, посвященные памяти жертв блокады. 77 лет назад вокруг Ленинграда замкнулось кольцо гитлеровского окружения. К дому 14 по Невскому проспекту, к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев», с утра несут цветы

В Петербурге в бывшем здании Балтийского банка на Садовой улице открылся таинственный «Музей неПравды». Здесь собрано более 100 экспонатов, – например, скелет единорога и устройство, стирающее память.

В Санкт-Петербургскую духовную академию прибыл патриарх Московский и всея Руси Кирилл, чтобы принять участие в мероприятиях памяти митрополита Никодима.