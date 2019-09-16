Кот Матрос 13 лет служит на теплоходе между Петербургом и Москвой и уже обзавелся своей кошачьей командой, состоящей из Боцмана и Юнги

Кот Матрос 13 лет служит на теплоходе между Петербургом и Москвой и уже обзавелся своей кошачьей командой, состоящей из Боцмана и Юнги

Кот Матрос 13 лет служит на теплоходе между Петербургом и Москвой и уже обзавелся своей кошачьей командой, состоящей из Боцмана и Юнги

Кот Матрос 13 лет служит на теплоходе между Петербургом и Москвой и уже обзавелся своей кошачьей командой, состоящей из Боцмана и Юнги

Кот Матрос 13 лет служит на теплоходе между Петербургом и Москвой и уже обзавелся своей кошачьей командой, состоящей из Боцмана и Юнги

Кот Матрос 13 лет служит на теплоходе между Петербургом и Москвой и уже обзавелся своей кошачьей командой, состоящей из Боцмана и Юнги

Кот Матрос 13 лет служит на теплоходе между Петербургом и Москвой и уже обзавелся своей кошачьей командой, состоящей из Боцмана и Юнги

Кот Матрос 13 лет служит на теплоходе между Петербургом и Москвой и уже обзавелся своей кошачьей командой, состоящей из Боцмана и Юнги

Кот Матрос 13 лет служит на теплоходе между Петербургом и Москвой и уже обзавелся своей кошачьей командой, состоящей из Боцмана и Юнги

Кот Матрос 13 лет служит на теплоходе между Петербургом и Москвой и уже обзавелся своей кошачьей командой, состоящей из Боцмана и Юнги

Кот Матрос 13 лет служит на теплоходе между Петербургом и Москвой и уже обзавелся своей кошачьей командой, состоящей из Боцмана и Юнги

Кот Матрос 13 лет служит на теплоходе между Петербургом и Москвой и уже обзавелся своей кошачьей командой, состоящей из Боцмана и Юнги

Кот Матрос 13 лет служит на теплоходе между Петербургом и Москвой и уже обзавелся своей кошачьей командой, состоящей из Боцмана и Юнги

Кот Матрос 13 лет служит на теплоходе между Петербургом и Москвой и уже обзавелся своей кошачьей командой, состоящей из Боцмана и Юнги

Кот Матрос 13 лет служит на теплоходе между Петербургом и Москвой и уже обзавелся своей кошачьей командой, состоящей из Боцмана и Юнги