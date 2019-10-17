Фотогалереи
Уникальные фрески открыли в церкви Благовещения на Васильевском острове в Санк-Петербурге

Уникальные фрески открыли в церкви Благовещения на Васильевском острове в Санк-Петербурге

Уникальные фрески открыли в церкви Благовещения на Васильевском острове в Санк-Петербурге

Уникальные фрески открыли в церкви Благовещения на Васильевском острове в Санк-Петербурге

Уникальные фрески открыли в церкви Благовещения на Васильевском острове в Санк-Петербурге

Уникальные фрески открыли в церкви Благовещения на Васильевском острове в Санк-Петербурге

Уникальные фрески открыли в церкви Благовещения на Васильевском острове в Санк-Петербурге

Уникальные фрески открыли в церкви Благовещения на Васильевском острове в Санк-Петербурге

Уникальные фрески открыли в церкви Благовещения на Васильевском острове в Санк-Петербурге

Уникальные фрески открыли в церкви Благовещения на Васильевском острове в Санк-Петербурге

Уникальные фрески открыли в церкви Благовещения на Васильевском острове в Санк-Петербурге

Уникальные фрески открыли в церкви Благовещения на Васильевском острове в Санк-Петербурге

Уникальные фрески открыли в церкви Благовещения на Васильевском острове в Санк-Петербурге

Уникальные фрески открыли в церкви Благовещения на Васильевском острове в Санк-Петербурге
Новости 24
В Неве заметили большие масляные пятна
Баня по-петербургски: Прорванная труба с горячей водой превратила в беспросветную парилку улицу Белы Куна
Продавца шкур медведей на Полюстровском рынке подозревают в незаконной охоте и торговле
Во Всеволожске разыскивают воров детских колясок
По парку «Монрепо» разложили брикеты от бешенства для лисиц
Двухэтажный особняк в Ленобласти остался без кровли после сильного пожара
Петербуржцев повеселил таракан Стасик в продуктовом магазине
ТРК «Гранд Каньон» эвакуировали из-за задымления
В субботу в Зеленогорске пройдет первая «Дармарка»
Смольный обещает по максимуму сохранить коммерческие маршруты из Ленобласти в Петербург
Жительница Всеволожска «прописала» в чужой квартире 173 мигранта
В Петербурге пенсионер получил 200 тысяч рублей за моральный вред при ДТП
В Ленобласти пациентку с туберкулезом положили в больницу через суд
К выходным в Петербурге потеплеет до +13 градусов
В Ленобласти электричка насмерть сбила 15-летнюю школьницу
Шуваловский проспект перекроют до лета 2020 года
Студию, снимавшую «Улицы разбитых фонарей», хотят обанкротить
Под осенний призыв в армию попали 2600 петербуржцев