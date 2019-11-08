На Пискаревском кладбище прошла церемония передачи гильзы с землей для мемориала жертвам блокады Ленинграда в Иерусалиме

На Пискаревском кладбище прошла церемония передачи гильзы с землей для мемориала жертвам блокады Ленинграда в Иерусалиме

На Пискаревском кладбище прошла церемония передачи гильзы с землей для мемориала жертвам блокады Ленинграда в Иерусалиме

На Пискаревском кладбище прошла церемония передачи гильзы с землей для мемориала жертвам блокады Ленинграда в Иерусалиме

На Пискаревском кладбище прошла церемония передачи гильзы с землей для мемориала жертвам блокады Ленинграда в Иерусалиме

На Пискаревском кладбище прошла церемония передачи гильзы с землей для мемориала жертвам блокады Ленинграда в Иерусалиме

На Пискаревском кладбище прошла церемония передачи гильзы с землей для мемориала жертвам блокады Ленинграда в Иерусалиме

На Пискаревском кладбище прошла церемония передачи гильзы с землей для мемориала жертвам блокады Ленинграда в Иерусалиме

На Пискаревском кладбище прошла церемония передачи гильзы с землей для мемориала жертвам блокады Ленинграда в Иерусалиме

На Пискаревском кладбище прошла церемония передачи гильзы с землей для мемориала жертвам блокады Ленинграда в Иерусалиме

На Пискаревском кладбище прошла церемония передачи гильзы с землей для мемориала жертвам блокады Ленинграда в Иерусалиме

На Пискаревском кладбище прошла церемония передачи гильзы с землей для мемориала жертвам блокады Ленинграда в Иерусалиме