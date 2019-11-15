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Метрострой показал как идет строительство станций "Казаковская" и "Путиловская"

Метрострой показал как идет строительство станций "Казаковская" и "Путиловская"

Метрострой показал как идет строительство станций "Казаковская" и "Путиловская"

Метрострой показал как идет строительство станций "Казаковская" и "Путиловская"

Метрострой показал как идет строительство станций "Казаковская" и "Путиловская"

Метрострой показал как идет строительство станций "Казаковская" и "Путиловская"

Метрострой показал как идет строительство станций "Казаковская" и "Путиловская"

Метрострой показал как идет строительство станций "Казаковская" и "Путиловская"

Метрострой показал как идет строительство станций "Казаковская" и "Путиловская"

Метрострой показал как идет строительство станций "Казаковская" и "Путиловская"

Метрострой показал как идет строительство станций "Казаковская" и "Путиловская"

Метрострой показал как идет строительство станций "Казаковская" и "Путиловская"
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