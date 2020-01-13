Фотогалереи
На месте прорыва воды на Непокоренных проходят работы по замене водопровода

На месте прорыва воды на Непокоренных проходят работы по замене водопровода

На месте прорыва воды на Непокоренных проходят работы по замене водопровода

На месте прорыва воды на Непокоренных проходят работы по замене водопровода

На месте прорыва воды на Непокоренных проходят работы по замене водопровода

На месте прорыва воды на Непокоренных проходят работы по замене водопровода

На месте прорыва воды на Непокоренных проходят работы по замене водопровода

На месте прорыва воды на Непокоренных проходят работы по замене водопровода

На месте прорыва воды на Непокоренных проходят работы по замене водопровода

На месте прорыва воды на Непокоренных проходят работы по замене водопровода

На месте прорыва воды на Непокоренных проходят работы по замене водопровода

На месте прорыва воды на Непокоренных проходят работы по замене водопровода

На месте прорыва воды на Непокоренных проходят работы по замене водопровода

На месте прорыва воды на Непокоренных проходят работы по замене водопровода

На месте прорыва воды на Непокоренных проходят работы по замене водопровода

На месте прорыва воды на Непокоренных проходят работы по замене водопровода
Новости 24
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На месте прорыва воды на Непокоренных начались работы по замене водопровода