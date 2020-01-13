На месте прорыва воды на Непокоренных проходят работы по замене водопровода

На месте прорыва воды на Непокоренных проходят работы по замене водопровода

На месте прорыва воды на Непокоренных проходят работы по замене водопровода

На месте прорыва воды на Непокоренных проходят работы по замене водопровода

На месте прорыва воды на Непокоренных проходят работы по замене водопровода

На месте прорыва воды на Непокоренных проходят работы по замене водопровода

На месте прорыва воды на Непокоренных проходят работы по замене водопровода

На месте прорыва воды на Непокоренных проходят работы по замене водопровода

На месте прорыва воды на Непокоренных проходят работы по замене водопровода

На месте прорыва воды на Непокоренных проходят работы по замене водопровода

На месте прорыва воды на Непокоренных проходят работы по замене водопровода

На месте прорыва воды на Непокоренных проходят работы по замене водопровода

На месте прорыва воды на Непокоренных проходят работы по замене водопровода

На месте прорыва воды на Непокоренных проходят работы по замене водопровода

На месте прорыва воды на Непокоренных проходят работы по замене водопровода

На месте прорыва воды на Непокоренных проходят работы по замене водопровода