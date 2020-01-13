13 января исполняется 298 лет со дня создания прокуратуры. В Мариинском дворце прошла торжественное церемония награждение сотрудников надзорного органа.
13 января исполняется 298 лет со дня создания прокуратуры. В Мариинском дворце прошла торжественное церемония награждение сотрудников надзорного органа.
13 января исполняется 298 лет со дня создания прокуратуры. В Мариинском дворце прошла торжественное церемония награждение сотрудников надзорного органа.
13 января исполняется 298 лет со дня создания прокуратуры. В Мариинском дворце прошла торжественное церемония награждение сотрудников надзорного органа.
13 января исполняется 298 лет со дня создания прокуратуры. В Мариинском дворце прошла торжественное церемония награждение сотрудников надзорного органа.
13 января исполняется 298 лет со дня создания прокуратуры. В Мариинском дворце прошла торжественное церемония награждение сотрудников надзорного органа.
13 января исполняется 298 лет со дня создания прокуратуры. В Мариинском дворце прошла торжественное церемония награждение сотрудников надзорного органа.
13 января исполняется 298 лет со дня создания прокуратуры. В Мариинском дворце прошла торжественное церемония награждение сотрудников надзорного органа.
13 января исполняется 298 лет со дня создания прокуратуры. В Мариинском дворце прошла торжественное церемония награждение сотрудников надзорного органа.
13 января исполняется 298 лет со дня создания прокуратуры. В Мариинском дворце прошла торжественное церемония награждение сотрудников надзорного органа.
13 января исполняется 298 лет со дня создания прокуратуры. В Мариинском дворце прошла торжественное церемония награждение сотрудников надзорного органа.
13 января исполняется 298 лет со дня создания прокуратуры. В Мариинском дворце прошла торжественное церемония награждение сотрудников надзорного органа.
13 января исполняется 298 лет со дня создания прокуратуры. В Мариинском дворце прошла торжественное церемония награждение сотрудников надзорного органа.
13 января исполняется 298 лет со дня создания прокуратуры. В Мариинском дворце прошла торжественное церемония награждение сотрудников надзорного органа.