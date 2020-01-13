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13 января исполняется 298 лет со дня создания прокуратуры. В Мариинском дворце прошла торжественное церемония награждение сотрудников надзорного органа

13 января исполняется 298 лет со дня создания прокуратуры. В Мариинском дворце прошла торжественное церемония награждение сотрудников надзорного органа.

13 января исполняется 298 лет со дня создания прокуратуры. В Мариинском дворце прошла торжественное церемония награждение сотрудников надзорного органа.

13 января исполняется 298 лет со дня создания прокуратуры. В Мариинском дворце прошла торжественное церемония награждение сотрудников надзорного органа.

13 января исполняется 298 лет со дня создания прокуратуры. В Мариинском дворце прошла торжественное церемония награждение сотрудников надзорного органа.

13 января исполняется 298 лет со дня создания прокуратуры. В Мариинском дворце прошла торжественное церемония награждение сотрудников надзорного органа.

13 января исполняется 298 лет со дня создания прокуратуры. В Мариинском дворце прошла торжественное церемония награждение сотрудников надзорного органа.

13 января исполняется 298 лет со дня создания прокуратуры. В Мариинском дворце прошла торжественное церемония награждение сотрудников надзорного органа.

13 января исполняется 298 лет со дня создания прокуратуры. В Мариинском дворце прошла торжественное церемония награждение сотрудников надзорного органа.

13 января исполняется 298 лет со дня создания прокуратуры. В Мариинском дворце прошла торжественное церемония награждение сотрудников надзорного органа.

13 января исполняется 298 лет со дня создания прокуратуры. В Мариинском дворце прошла торжественное церемония награждение сотрудников надзорного органа.

13 января исполняется 298 лет со дня создания прокуратуры. В Мариинском дворце прошла торжественное церемония награждение сотрудников надзорного органа.

13 января исполняется 298 лет со дня создания прокуратуры. В Мариинском дворце прошла торжественное церемония награждение сотрудников надзорного органа.

13 января исполняется 298 лет со дня создания прокуратуры. В Мариинском дворце прошла торжественное церемония награждение сотрудников надзорного органа.

13 января исполняется 298 лет со дня создания прокуратуры. В Мариинском дворце прошла торжественное церемония награждение сотрудников надзорного органа.
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