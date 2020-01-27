На Дворцовой площади Петербурга выставили современную и историческую военную и гражданской техники, а так же работала полевая кухня.

На Дворцовой площади Петербурга выставили современную и историческую военную и гражданской техники, а так же работала полевая кухня.

На Дворцовой площади Петербурга выставили современную и историческую военную и гражданской техники, а так же работала полевая кухня.

На Дворцовой площади Петербурга выставили современную и историческую военную и гражданской техники, а так же работала полевая кухня.

На Дворцовой площади Петербурга выставили современную и историческую военную и гражданской техники, а так же работала полевая кухня.

На Дворцовой площади Петербурга выставили современную и историческую военную и гражданской техники, а так же работала полевая кухня.

На Дворцовой площади Петербурга выставили современную и историческую военную и гражданской техники, а так же работала полевая кухня.

На Дворцовой площади Петербурга выставили современную и историческую военную и гражданской техники, а так же работала полевая кухня.

На Дворцовой площади Петербурга выставили современную и историческую военную и гражданской техники, а так же работала полевая кухня.

На Дворцовой площади Петербурга выставили современную и историческую военную и гражданской техники, а так же работала полевая кухня.

На Дворцовой площади Петербурга выставили современную и историческую военную и гражданской техники, а так же работала полевая кухня.

На Дворцовой площади Петербурга выставили современную и историческую военную и гражданской техники, а так же работала полевая кухня.

На Дворцовой площади Петербурга выставили современную и историческую военную и гражданской техники, а так же работала полевая кухня.

На Дворцовой площади Петербурга выставили современную и историческую военную и гражданской техники, а так же работала полевая кухня.