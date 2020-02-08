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Одно из самых грандиозный и масштабных шоу года Big Love Show 2020 состоялось в Северной столице на огромной сцене Ледового Дворца

Big Love Show 2020 в Петербурге

Big Love Show 2020 в Петербурге

Big Love Show 2020 в Петербурге

Big Love Show 2020 в Петербурге

Big Love Show 2020 в Петербурге

Big Love Show 2020 в Петербурге

Big Love Show 2020 в Петербурге

Big Love Show 2020 в Петербурге

Big Love Show 2020 в Петербурге

Big Love Show 2020 в Петербурге

Big Love Show 2020 в Петербурге

Big Love Show 2020 в Петербурге

Big Love Show 2020 в Петербурге

Big Love Show 2020 в Петербурге

Big Love Show 2020 в Петербурге

Big Love Show 2020 в Петербурге

Big Love Show 2020 в Петербурге

Big Love Show 2020 в Петербурге
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