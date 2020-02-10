На Финляндский вокзал приехали исторические паровозы, как и 77 лет назад, когда в Ленинград прибыл первый поезд после блокады

На Финляндский вокзал приехали исторические паровозы, как и 77 лет назад, когда в Ленинград прибыл первый поезд после блокады

На Финляндский вокзал приехали исторические паровозы, как и 77 лет назад, когда в Ленинград прибыл первый поезд после блокады

На Финляндский вокзал приехали исторические паровозы, как и 77 лет назад, когда в Ленинград прибыл первый поезд после блокады

На Финляндский вокзал приехали исторические паровозы, как и 77 лет назад, когда в Ленинград прибыл первый поезд после блокады

На Финляндский вокзал приехали исторические паровозы, как и 77 лет назад, когда в Ленинград прибыл первый поезд после блокады

На Финляндский вокзал приехали исторические паровозы, как и 77 лет назад, когда в Ленинград прибыл первый поезд после блокады

На Финляндский вокзал приехали исторические паровозы, как и 77 лет назад, когда в Ленинград прибыл первый поезд после блокады

На Финляндский вокзал приехали исторические паровозы, как и 77 лет назад, когда в Ленинград прибыл первый поезд после блокады

На Финляндский вокзал приехали исторические паровозы, как и 77 лет назад, когда в Ленинград прибыл первый поезд после блокады

На Финляндский вокзал приехали исторические паровозы, как и 77 лет назад, когда в Ленинград прибыл первый поезд после блокады

На Финляндский вокзал приехали исторические паровозы, как и 77 лет назад, когда в Ленинград прибыл первый поезд после блокады