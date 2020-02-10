Фотогалереи
Бельгийский Антверпен подарил Петропавловской крепости 59 килограммовый колокол с надписью на фламандском языке «van Antwerpen voor Sint-Petersburg» («от Антверпена Санкт-Петербургу»)

Бельгийский Антверпен подарил Петропавловской крепости 59 килограммовый колокол с надписью на фламандском языке «van Antwerpen voor Sint-Petersburg» («от Антверпена Санкт-Петербургу»)

Бельгийский Антверпен подарил Петропавловской крепости 59 килограммовый колокол с надписью на фламандском языке «van Antwerpen voor Sint-Petersburg» («от Антверпена Санкт-Петербургу»)

Бельгийский Антверпен подарил Петропавловской крепости 59 килограммовый колокол с надписью на фламандском языке «van Antwerpen voor Sint-Petersburg» («от Антверпена Санкт-Петербургу»)

Бельгийский Антверпен подарил Петропавловской крепости 59 килограммовый колокол с надписью на фламандском языке «van Antwerpen voor Sint-Petersburg» («от Антверпена Санкт-Петербургу»)

Бельгийский Антверпен подарил Петропавловской крепости 59 килограммовый колокол с надписью на фламандском языке «van Antwerpen voor Sint-Petersburg» («от Антверпена Санкт-Петербургу»)

Бельгийский Антверпен подарил Петропавловской крепости 59 килограммовый колокол с надписью на фламандском языке «van Antwerpen voor Sint-Petersburg» («от Антверпена Санкт-Петербургу»)

Бельгийский Антверпен подарил Петропавловской крепости 59 килограммовый колокол с надписью на фламандском языке «van Antwerpen voor Sint-Petersburg» («от Антверпена Санкт-Петербургу»)

Бельгийский Антверпен подарил Петропавловской крепости 59 килограммовый колокол с надписью на фламандском языке «van Antwerpen voor Sint-Petersburg» («от Антверпена Санкт-Петербургу»)

Бельгийский Антверпен подарил Петропавловской крепости 59 килограммовый колокол с надписью на фламандском языке «van Antwerpen voor Sint-Petersburg» («от Антверпена Санкт-Петербургу»)

Бельгийский Антверпен подарил Петропавловской крепости 59 килограммовый колокол с надписью на фламандском языке «van Antwerpen voor Sint-Petersburg» («от Антверпена Санкт-Петербургу»)

Бельгийский Антверпен подарил Петропавловской крепости 59 килограммовый колокол с надписью на фламандском языке «van Antwerpen voor Sint-Petersburg» («от Антверпена Санкт-Петербургу»)

Бельгийский Антверпен подарил Петропавловской крепости 59 килограммовый колокол с надписью на фламандском языке «van Antwerpen voor Sint-Petersburg» («от Антверпена Санкт-Петербургу»)

Бельгийский Антверпен подарил Петропавловской крепости 59 килограммовый колокол с надписью на фламандском языке «van Antwerpen voor Sint-Petersburg» («от Антверпена Санкт-Петербургу»)
Новости 24
Образ Людмилы Вербицкой не дают использовать в проекте «Давайте говорить как петербуржцы»
Сообщение блогерши о насилии над ребенком в Петербурге проверил общественный совет МВД
Мы их спасаем, а они идут и идут: в петербургском МЧС «Комсомолке» рассказали о происшествиях на воде
У 10-летней девочки в Петербурге без присутствия родителей насильно взяли анализ на коронавирус
Учительница сообщила в полицию о школьнике, которого из-за плохой успеваемости избила мать
В Петербурге уволился чиновник, в квартире которого нашли казино
С бывшего кандидата в губернаторы Петербурга требуют больше 4 миллионов рублей
Студенты СПбГУПТД стали победителями Всероссийского фестиваля «Art and Science»
Уборщик из Пулково украл брендовый женский пуховик за 33 тысячи рублей
В квартире на Ланском шоссе жена убила мужа одним ударом
На месте обрушения СКК возобновились демонтажные работы
С треснувшего льда у парка 300-летия Петербурга спасатели сняли 25 рыбаков
Два человека погибли в лобовом ДТП с лесовозом в Ленобласти
В центре Петербурга задержали подгулявшего молодого «мажора»из Москвы на красном Bentley
Депутат из Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург, потому что слишком длинно
МЧС предупреждает об опасности на дорогах из-за непогоды
В Невском районе на видео попали горевшие ночью три соседние иномарки
Из-за ряда трагедий МЧС вновь предупреждает об опасности выхода на лед
Сильный ветер, дождь и тепло: 10 февраля в Петербурге ожидается до +3...+4 градусов
Самолет Петербург-Екатеринбург вернулся в Пулково из-за технических проблем
«Малыш в жутком стрессе»: в Петербурге семимесячного щенка хозяева бросили из-за квартирного вопроса
Мужчина пытался сжечь двоих бездомных в Полежаевском парке в Санкт-Петербурге
«Ушел, только когда забрали удочку и санки» в соцсетях появилось видео «спасения» невозмутимого рыбака со льда Дудергофского канала
Спасатели нашли тело 22-летней девушки, пропавшей после корпоратива в Санкт-Петербурге