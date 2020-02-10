Бельгийский Антверпен подарил Петропавловской крепости 59 килограммовый колокол с надписью на фламандском языке «van Antwerpen voor Sint-Petersburg» («от Антверпена Санкт-Петербургу»)
Бельгийский Антверпен подарил Петропавловской крепости 59 килограммовый колокол с надписью на фламандском языке «van Antwerpen voor Sint-Petersburg» («от Антверпена Санкт-Петербургу»)
Бельгийский Антверпен подарил Петропавловской крепости 59 килограммовый колокол с надписью на фламандском языке «van Antwerpen voor Sint-Petersburg» («от Антверпена Санкт-Петербургу»)
Бельгийский Антверпен подарил Петропавловской крепости 59 килограммовый колокол с надписью на фламандском языке «van Antwerpen voor Sint-Petersburg» («от Антверпена Санкт-Петербургу»)
Бельгийский Антверпен подарил Петропавловской крепости 59 килограммовый колокол с надписью на фламандском языке «van Antwerpen voor Sint-Petersburg» («от Антверпена Санкт-Петербургу»)
Бельгийский Антверпен подарил Петропавловской крепости 59 килограммовый колокол с надписью на фламандском языке «van Antwerpen voor Sint-Petersburg» («от Антверпена Санкт-Петербургу»)
Бельгийский Антверпен подарил Петропавловской крепости 59 килограммовый колокол с надписью на фламандском языке «van Antwerpen voor Sint-Petersburg» («от Антверпена Санкт-Петербургу»)
Бельгийский Антверпен подарил Петропавловской крепости 59 килограммовый колокол с надписью на фламандском языке «van Antwerpen voor Sint-Petersburg» («от Антверпена Санкт-Петербургу»)
Бельгийский Антверпен подарил Петропавловской крепости 59 килограммовый колокол с надписью на фламандском языке «van Antwerpen voor Sint-Petersburg» («от Антверпена Санкт-Петербургу»)
Бельгийский Антверпен подарил Петропавловской крепости 59 килограммовый колокол с надписью на фламандском языке «van Antwerpen voor Sint-Petersburg» («от Антверпена Санкт-Петербургу»)
Бельгийский Антверпен подарил Петропавловской крепости 59 килограммовый колокол с надписью на фламандском языке «van Antwerpen voor Sint-Petersburg» («от Антверпена Санкт-Петербургу»)
Бельгийский Антверпен подарил Петропавловской крепости 59 килограммовый колокол с надписью на фламандском языке «van Antwerpen voor Sint-Petersburg» («от Антверпена Санкт-Петербургу»)
Бельгийский Антверпен подарил Петропавловской крепости 59 килограммовый колокол с надписью на фламандском языке «van Antwerpen voor Sint-Petersburg» («от Антверпена Санкт-Петербургу»)