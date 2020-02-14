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В Петербурге провели ЕГЭ для родителей, чтобы взрослые на себе испытали, что чувствует школьник во время экзамена

В Петербурге провели ЕГЭ для родителей, чтобы взрослые на себе испытали, что чувствует школьник во время экзамена

В Петербурге провели ЕГЭ для родителей, чтобы взрослые на себе испытали, что чувствует школьник во время экзамена

В Петербурге провели ЕГЭ для родителей, чтобы взрослые на себе испытали, что чувствует школьник во время экзамена

В Петербурге провели ЕГЭ для родителей, чтобы взрослые на себе испытали, что чувствует школьник во время экзамена

В Петербурге провели ЕГЭ для родителей, чтобы взрослые на себе испытали, что чувствует школьник во время экзамена

В Петербурге провели ЕГЭ для родителей, чтобы взрослые на себе испытали, что чувствует школьник во время экзамена

В Петербурге провели ЕГЭ для родителей, чтобы взрослые на себе испытали, что чувствует школьник во время экзамена

В Петербурге провели ЕГЭ для родителей, чтобы взрослые на себе испытали, что чувствует школьник во время экзамена

В Петербурге провели ЕГЭ для родителей, чтобы взрослые на себе испытали, что чувствует школьник во время экзамена

В Петербурге провели ЕГЭ для родителей, чтобы взрослые на себе испытали, что чувствует школьник во время экзамена

В Петербурге провели ЕГЭ для родителей, чтобы взрослые на себе испытали, что чувствует школьник во время экзамена

В Петербурге провели ЕГЭ для родителей, чтобы взрослые на себе испытали, что чувствует школьник во время экзамена
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