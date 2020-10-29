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Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

Олег ЗОЛОТО
Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом – храма с социальным центром на берегу Матисова канала

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