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9 июня 2021 19:28

На Конюшенной площади в Петербурге идут последние приготовления к открытию фан-зоны ЕВРО 2020

Артем КИЛЬКИН
На Конюшенной площади в Петербурге идут последние приготовления к открытию фан-зоны ЕВРО 2020

На Конюшенной площади в Петербурге идут последние приготовления к открытию фан-зоны ЕВРО 2020

На Конюшенной площади в Петербурге идут последние приготовления к открытию фан-зоны ЕВРО 2020

На Конюшенной площади в Петербурге идут последние приготовления к открытию фан-зоны ЕВРО 2020

На Конюшенной площади в Петербурге идут последние приготовления к открытию фан-зоны ЕВРО 2020

На Конюшенной площади в Петербурге идут последние приготовления к открытию фан-зоны ЕВРО 2020

На Конюшенной площади в Петербурге идут последние приготовления к открытию фан-зоны ЕВРО 2020

На Конюшенной площади в Петербурге идут последние приготовления к открытию фан-зоны ЕВРО 2020

На Конюшенной площади в Петербурге идут последние приготовления к открытию фан-зоны ЕВРО 2020

На Конюшенной площади в Петербурге идут последние приготовления к открытию фан-зоны ЕВРО 2020

На Конюшенной площади в Петербурге идут последние приготовления к открытию фан-зоны ЕВРО 2020

На Конюшенной площади в Петербурге идут последние приготовления к открытию фан-зоны ЕВРО 2020

На Конюшенной площади в Петербурге идут последние приготовления к открытию фан-зоны ЕВРО 2020

На Конюшенной площади в Петербурге идут последние приготовления к открытию фан-зоны ЕВРО 2020

На Конюшенной площади в Петербурге идут последние приготовления к открытию фан-зоны ЕВРО 2020

На Конюшенной площади в Петербурге идут последние приготовления к открытию фан-зоны ЕВРО 2020

На Конюшенной площади в Петербурге идут последние приготовления к открытию фан-зоны ЕВРО 2020

На Конюшенной площади в Петербурге идут последние приготовления к открытию фан-зоны ЕВРО 2020