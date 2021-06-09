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9 июня 2021 19:38

Визит в госпиталь для больных коронавирусом в "Ленэкспо"

Юлия ПЫХАЛОВА
Визит в госпиталь для больных коронавирусом в "Ленэкспо"

Визит в госпиталь для больных коронавирусом в "Ленэкспо"

Визит в госпиталь для больных коронавирусом в "Ленэкспо"

Визит в госпиталь для больных коронавирусом в "Ленэкспо"

Визит в госпиталь для больных коронавирусом в "Ленэкспо"

Визит в госпиталь для больных коронавирусом в "Ленэкспо"

Визит в госпиталь для больных коронавирусом в "Ленэкспо"

Визит в госпиталь для больных коронавирусом в "Ленэкспо"

Визит в госпиталь для больных коронавирусом в "Ленэкспо"

Визит в госпиталь для больных коронавирусом в "Ленэкспо"

Визит в госпиталь для больных коронавирусом в "Ленэкспо"

Визит в госпиталь для больных коронавирусом в "Ленэкспо"

Визит в госпиталь для больных коронавирусом в "Ленэкспо"

Визит в госпиталь для больных коронавирусом в "Ленэкспо"

Визит в госпиталь для больных коронавирусом в "Ленэкспо"

Визит в госпиталь для больных коронавирусом в "Ленэкспо"

Визит в госпиталь для больных коронавирусом в "Ленэкспо"

Визит в госпиталь для больных коронавирусом в "Ленэкспо"