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10 июня 2021 14:38

Фото дня: В Петербурге 10 июня можно было наблюдать солнечное затмение

Артем КИЛЬКИН
Фото дня: В Петербурге 10 июня можно было наблюдать солнечное затмение

Фото дня: В Петербурге 10 июня можно было наблюдать солнечное затмение

Фото дня: В Петербурге 10 июня можно было наблюдать солнечное затмение

Фото дня: В Петербурге 10 июня можно было наблюдать солнечное затмение