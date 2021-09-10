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9 сентября 2021 23:33

На Думской башне для посетителей открыли доступ на смотровую площадку

Артем КИЛЬКИН
На Думской башне для посетителей открыли доступ на смотровую площадку

На Думской башне для посетителей открыли доступ на смотровую площадку

На Думской башне для посетителей открыли доступ на смотровую площадку

На Думской башне для посетителей открыли доступ на смотровую площадку

На Думской башне для посетителей открыли доступ на смотровую площадку

На Думской башне для посетителей открыли доступ на смотровую площадку

На Думской башне для посетителей открыли доступ на смотровую площадку

На Думской башне для посетителей открыли доступ на смотровую площадку

На Думской башне для посетителей открыли доступ на смотровую площадку

На Думской башне для посетителей открыли доступ на смотровую площадку

На Думской башне для посетителей открыли доступ на смотровую площадку

На Думской башне для посетителей открыли доступ на смотровую площадку

На Думской башне для посетителей открыли доступ на смотровую площадку

На Думской башне для посетителей открыли доступ на смотровую площадку

На Думской башне для посетителей открыли доступ на смотровую площадку

На Думской башне для посетителей открыли доступ на смотровую площадку

На Думской башне для посетителей открыли доступ на смотровую площадку

На Думской башне для посетителей открыли доступ на смотровую площадку

На Думской башне для посетителей открыли доступ на смотровую площадку

На Думской башне для посетителей открыли доступ на смотровую площадку