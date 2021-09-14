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14 сентября 2021 20:34

Последствия ураганного ветра в Санкт-Петербурге 14 сентября 2021 года

Последствия ураганного ветра в Санкт-Петербурге 14 сентября 2021 года

Последствия ураганного ветра в Санкт-Петербурге 14 сентября 2021 года

Последствия ураганного ветра в Санкт-Петербурге 14 сентября 2021 года

Последствия ураганного ветра в Санкт-Петербурге 14 сентября 2021 года

Последствия ураганного ветра в Санкт-Петербурге 14 сентября 2021 года

Последствия ураганного ветра в Санкт-Петербурге 14 сентября 2021 года

Последствия ураганного ветра в Санкт-Петербурге 14 сентября 2021 года

Последствия ураганного ветра в Санкт-Петербурге 14 сентября 2021 года

Последствия ураганного ветра в Санкт-Петербурге 14 сентября 2021 года

Последствия ураганного ветра в Санкт-Петербурге 14 сентября 2021 года

Последствия ураганного ветра в Санкт-Петербурге 14 сентября 2021 года

Последствия ураганного ветра в Санкт-Петербурге 14 сентября 2021 года

Последствия ураганного ветра в Санкт-Петербурге 14 сентября 2021 года

Последствия ураганного ветра в Санкт-Петербурге 14 сентября 2021 года

Последствия ураганного ветра в Санкт-Петербурге 14 сентября 2021 года

Последствия ураганного ветра в Санкт-Петербурге 14 сентября 2021 года

Последствия ураганного ветра в Санкт-Петербурге 14 сентября 2021 года

Последствия ураганного ветра в Санкт-Петербурге 14 сентября 2021 года

Последствия ураганного ветра в Санкт-Петербурге 14 сентября 2021 года

Последствия ураганного ветра в Санкт-Петербурге 14 сентября 2021 года