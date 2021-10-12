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11 октября 2021 22:37

«Партизанское искусство»: Покрас Лампас провёл мастер-класс доя молодых художников

Артем КИЛЬКИН
«Партизанское искусство»: Покрас Лампас провёл мастер-класс доя молодых художников

«Партизанское искусство»: Покрас Лампас провёл мастер-класс доя молодых художников

«Партизанское искусство»: Покрас Лампас провёл мастер-класс доя молодых художников

«Партизанское искусство»: Покрас Лампас провёл мастер-класс доя молодых художников

«Партизанское искусство»: Покрас Лампас провёл мастер-класс доя молодых художников

«Партизанское искусство»: Покрас Лампас провёл мастер-класс доя молодых художников

«Партизанское искусство»: Покрас Лампас провёл мастер-класс доя молодых художников

«Партизанское искусство»: Покрас Лампас провёл мастер-класс доя молодых художников

«Партизанское искусство»: Покрас Лампас провёл мастер-класс доя молодых художников

«Партизанское искусство»: Покрас Лампас провёл мастер-класс доя молодых художников

«Партизанское искусство»: Покрас Лампас провёл мастер-класс доя молодых художников

«Партизанское искусство»: Покрас Лампас провёл мастер-класс доя молодых художников

«Партизанское искусство»: Покрас Лампас провёл мастер-класс доя молодых художников

«Партизанское искусство»: Покрас Лампас провёл мастер-класс доя молодых художников

«Партизанское искусство»: Покрас Лампас провёл мастер-класс доя молодых художников

«Партизанское искусство»: Покрас Лампас провёл мастер-класс доя молодых художников