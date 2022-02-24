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24 февраля 2022 14:10

Несанкционированный митинг в Санкт-Петербурге 24 февраля 2022 года

Юлия ПЫХАЛОВА
Несанкционированный митинг в Санкт-Петербурге 24 февраля 2022 года

Несанкционированный митинг в Санкт-Петербурге 24 февраля 2022 года

Несанкционированный митинг в Санкт-Петербурге 24 февраля 2022 года

Несанкционированный митинг в Санкт-Петербурге 24 февраля 2022 года

Несанкционированный митинг в Санкт-Петербурге 24 февраля 2022 года

Несанкционированный митинг в Санкт-Петербурге 24 февраля 2022 года

Несанкционированный митинг в Санкт-Петербурге 24 февраля 2022 года

Несанкционированный митинг в Санкт-Петербурге 24 февраля 2022 года

Несанкционированный митинг в Санкт-Петербурге 24 февраля 2022 года

Несанкционированный митинг в Санкт-Петербурге 24 февраля 2022 года

Несанкционированный митинг в Санкт-Петербурге 24 февраля 2022 года

Несанкционированный митинг в Санкт-Петербурге 24 февраля 2022 года

Несанкционированный митинг в Санкт-Петербурге 24 февраля 2022 года

Несанкционированный митинг в Санкт-Петербурге 24 февраля 2022 года

Несанкционированный митинг в Санкт-Петербурге 24 февраля 2022 года

Несанкционированный митинг в Санкт-Петербурге 24 февраля 2022 года

Несанкционированный митинг в Санкт-Петербурге 24 февраля 2022 года

Несанкционированный митинг в Санкт-Петербурге 24 февраля 2022 года

Несанкционированный митинг в Санкт-Петербурге 24 февраля 2022 года

Несанкционированный митинг в Санкт-Петербурге 24 февраля 2022 года