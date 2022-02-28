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25 февраля 2022 16:56

Как прошел второй день незаконной антивоенной акции в Петербурге на Гостином дворе

Юлия ПЫХАЛОВА
Как прошел второй день незаконной антивоенной акции в Петербурге на Гостином дворе

Как прошел второй день незаконной антивоенной акции в Петербурге на Гостином дворе

Как прошел второй день незаконной антивоенной акции в Петербурге на Гостином дворе

Как прошел второй день незаконной антивоенной акции в Петербурге на Гостином дворе

Как прошел второй день незаконной антивоенной акции в Петербурге на Гостином дворе

Как прошел второй день незаконной антивоенной акции в Петербурге на Гостином дворе

Как прошел второй день незаконной антивоенной акции в Петербурге на Гостином дворе

Как прошел второй день незаконной антивоенной акции в Петербурге на Гостином дворе

Как прошел второй день незаконной антивоенной акции в Петербурге на Гостином дворе

Как прошел второй день незаконной антивоенной акции в Петербурге на Гостином дворе

Как прошел второй день незаконной антивоенной акции в Петербурге на Гостином дворе

Как прошел второй день незаконной антивоенной акции в Петербурге на Гостином дворе

Как прошел второй день незаконной антивоенной акции в Петербурге на Гостином дворе

Как прошел второй день незаконной антивоенной акции в Петербурге на Гостином дворе

Как прошел второй день незаконной антивоенной акции в Петербурге на Гостином дворе

Как прошел второй день незаконной антивоенной акции в Петербурге на Гостином дворе

Как прошел второй день незаконной антивоенной акции в Петербурге на Гостином дворе

Как прошел второй день незаконной антивоенной акции в Петербурге на Гостином дворе

Как прошел второй день незаконной антивоенной акции в Петербурге на Гостином дворе

Как прошел второй день незаконной антивоенной акции в Петербурге на Гостином дворе