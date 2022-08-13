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12 августа 2022 15:45

В Путилово открыли первый в России палеонтологический парк

Юлия ПЫХАЛОВА
В Путилово открыли первый в России палеонтологический парк

В Путилово открыли первый в России палеонтологический парк

В Путилово открыли первый в России палеонтологический парк

В Путилово открыли первый в России палеонтологический парк

В Путилово открыли первый в России палеонтологический парк

В Путилово открыли первый в России палеонтологический парк

В Путилово открыли первый в России палеонтологический парк

В Путилово открыли первый в России палеонтологический парк

В Путилово открыли первый в России палеонтологический парк

В Путилово открыли первый в России палеонтологический парк

В Путилово открыли первый в России палеонтологический парк

В Путилово открыли первый в России палеонтологический парк

В Путилово открыли первый в России палеонтологический парк

В Путилово открыли первый в России палеонтологический парк

В Путилово открыли первый в России палеонтологический парк

В Путилово открыли первый в России палеонтологический парк

В Путилово открыли первый в России палеонтологический парк

В Путилово открыли первый в России палеонтологический парк

В Путилово открыли первый в России палеонтологический парк

В Путилово открыли первый в России палеонтологический парк