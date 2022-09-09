Открытие начальной школы «Пантеон» с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла

Первый раз - в первый класс!
Столовая в школе искусств «Пантеон» больше похожа на уютное кафе
Первое знакомство учеников и учителя прошло на «отлично»
Первоклашек в школе искусств «Пантеон» встретили с тортом!
Первый звонок! Первоклассница и ученик 11 класса муринской школы дали старт новому учебному году
Глава администрации Мурино Алексей Белов сказал напутственные слова не только детям и педагогам, но и родителям
Директор «Муринского центра образования №4» Константин Белов поздравляет первоклассников с началом учебы
Поздравления и напутствие первоклассникам - обязательная часть торжественной программы
Благодаря актерам День знаний стал еще интереснее
Линейка для первоклассников Мурино началась с театрального представления школы искусств «Пантеон»