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9 сентября 2022 9:37

Открытие начальной школы «Пантеон» с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла

Фото: Сергей ТАРАСОВ
Первый раз - в первый класс!

Первый раз - в первый класс!

Столовая в школе искусств «Пантеон» больше похожа на уютное кафе

Столовая в школе искусств «Пантеон» больше похожа на уютное кафе

Первое знакомство учеников и учителя прошло на «отлично»

Первое знакомство учеников и учителя прошло на «отлично»

Первоклашек в школе искусств «Пантеон» встретили с тортом!

Первоклашек в школе искусств «Пантеон» встретили с тортом!

Первый звонок! Первоклассница и ученик 11 класса муринской школы дали старт новому учебному году

Первый звонок! Первоклассница и ученик 11 класса муринской школы дали старт новому учебному году

Глава администрации Мурино Алексей Белов сказал напутственные слова не только детям и педагогам, но и родителям

Глава администрации Мурино Алексей Белов сказал напутственные слова не только детям и педагогам, но и родителям

Директор «Муринского центра образования №4» Константин Белов поздравляет первоклассников с началом учебы

Директор «Муринского центра образования №4» Константин Белов поздравляет первоклассников с началом учебы

Поздравления и напутствие первоклассникам - обязательная часть торжественной программы

Поздравления и напутствие первоклассникам - обязательная часть торжественной программы

Благодаря актерам День знаний стал еще интереснее

Благодаря актерам День знаний стал еще интереснее

Линейка для первоклассников Мурино началась с театрального представления школы искусств «Пантеон»

Линейка для первоклассников Мурино началась с театрального представления школы искусств «Пантеон»