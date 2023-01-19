100-летняя ветеран Екатерина Тутурова дала полуденный залп из пушки в Петропавловской крепости
100-летняя ветеран Екатерина Тутурова дала полуденный залп из пушки в Петропавловской крепости
100-летняя ветеран Екатерина Тутурова дала полуденный залп из пушки в Петропавловской крепости
100-летняя ветеран Екатерина Тутурова дала полуденный залп из пушки в Петропавловской крепости
100-летняя ветеран Екатерина Тутурова дала полуденный залп из пушки в Петропавловской крепости
100-летняя ветеран Екатерина Тутурова дала полуденный залп из пушки в Петропавловской крепости
100-летняя ветеран Екатерина Тутурова дала полуденный залп из пушки в Петропавловской крепости