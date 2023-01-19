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19 января 2023 10:58

Крещенские купания у стен Петропавловской крепости

Артем КИЛЬКИН
Крещенские купания у стен Петропавловской крепости

Крещенские купания у стен Петропавловской крепости

Крещенские купания у стен Петропавловской крепости

Крещенские купания у стен Петропавловской крепости

Крещенские купания у стен Петропавловской крепости

Крещенские купания у стен Петропавловской крепости

Крещенские купания у стен Петропавловской крепости

Крещенские купания у стен Петропавловской крепости

Крещенские купания у стен Петропавловской крепости

Крещенские купания у стен Петропавловской крепости

Крещенские купания у стен Петропавловской крепости

Крещенские купания у стен Петропавловской крепости

Крещенские купания у стен Петропавловской крепости

Крещенские купания у стен Петропавловской крепости

Крещенские купания у стен Петропавловской крепости

Крещенские купания у стен Петропавловской крепости

Крещенские купания у стен Петропавловской крепости

Крещенские купания у стен Петропавловской крепости

Крещенские купания у стен Петропавловской крепости

Крещенские купания у стен Петропавловской крепости