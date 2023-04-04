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Общество
Экономика
В мире
Звезды
Здоровье
Ищем дом
Соцподдержка
Наука
Спорт
Самобранка
Коронавирус
Афиша
Колумнисты
Происшествия
Национальные проекты России
Выбор экспертов
Доктор
Финансы
Я знаю
Семья
Женские секреты
Путеводитель
Промокоды
Сериалы
Спецпроекты
Дефицит железа
Туризм
Пресс-центр
Недвижимость
Телевизор
Коллекции
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22 мая 2023 13:00
Снос дома Басевича
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Снос дома Басевича
Снос дома Басевича
Снос дома Басевича
Снос дома Басевича
Снос дома Басевича
Снос дома Басевича
Снос дома Басевича
Снос дома Басевича
Снос дома Басевича
Снос дома Басевича