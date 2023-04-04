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24 июня 2023 22:33

Чудо-фейерверк и проход брига "Россия" на празднике "Алые паруса"

В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса".

В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса".

В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса".

В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса".

В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса".

В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса".

В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса".

В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса".

В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса".

В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса".

В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса".

В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса".

В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса".

В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса".

В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса".

В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса".

В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса".

В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса".

В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса".

В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса".