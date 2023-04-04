Чудо-фейерверк и проход брига "Россия" на празднике "Алые паруса"

В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса".
В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса".
В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса".
В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса".
В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса".
В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса".
В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса".
В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса".
В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса".
В Петербурге прошел праздник выпускников "Алые паруса".