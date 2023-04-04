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13 сентября 2023 8:22

Крестный ход в честь дня перенесения мощей Александра Невского

Юлия ПЫХАЛОВА
Крестный ход в честь дня перенесения мощей Александра Невского

Крестный ход в честь дня перенесения мощей Александра Невского

Крестный ход в честь дня перенесения мощей Александра Невского

Крестный ход в честь дня перенесения мощей Александра Невского

Крестный ход в честь дня перенесения мощей Александра Невского

Крестный ход в честь дня перенесения мощей Александра Невского

Крестный ход в честь дня перенесения мощей Александра Невского

Крестный ход в честь дня перенесения мощей Александра Невского

Крестный ход в честь дня перенесения мощей Александра Невского

Крестный ход в честь дня перенесения мощей Александра Невского

Крестный ход в честь дня перенесения мощей Александра Невского

Крестный ход в честь дня перенесения мощей Александра Невского

Крестный ход в честь дня перенесения мощей Александра Невского

Крестный ход в честь дня перенесения мощей Александра Невского

Крестный ход в честь дня перенесения мощей Александра Невского

Крестный ход в честь дня перенесения мощей Александра Невского

Крестный ход в честь дня перенесения мощей Александра Невского

Крестный ход в честь дня перенесения мощей Александра Невского

Крестный ход в честь дня перенесения мощей Александра Невского

Крестный ход в честь дня перенесения мощей Александра Невского