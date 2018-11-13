«Хамит, урезала зарплату»: Учитель английского вышел на пикет против директора школы, из-за которого уволились 20 педагогов
Завуч 218-ой школы Людмила Смирнова показывает, что в школе идет работа. И чем недовольны учителя - не понимает.Фото: Артем КИЛЬКИН
А руководство школы утверждает, что учителя уходят сами - кто-то в связи с переездом, кто-то по семейным обстоятельствам. В администрации Фрунзенского района уверены в том, что все в порядке
ТЕМА ДНЯ. Проверяем слухи о массовом увольнении учителей из школы №218
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