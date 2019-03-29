2019-03-29T21:31:00+03:00
Картина недели в Петербурге
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ

Александр Запесоцкий: кто сможет серьезно относиться к Госдуме, которая выслушивает советы Шнура?

Александр Запесоцкий в студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге»Александр Запесоцкий в студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге»Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Обсуждаем с ректором Гуманитарного университета профсоюзов заявление Сергея Шнурова в Госдуме о том, что нужно разогнать Министерство культуры. Спойлер: осталось только пригласить в Госдуму порнозвезду

КАРТИНА НЕДЕЛИ с Александром Запесоцким. Шнур выступил в Госдуме, осталось пригласить туда порнозвезду?

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