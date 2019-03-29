Александр Запесоцкий: кто сможет серьезно относиться к Госдуме, которая выслушивает советы Шнура?
Александр Запесоцкий в студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге»Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Обсуждаем с ректором Гуманитарного университета профсоюзов заявление Сергея Шнурова в Госдуме о том, что нужно разогнать Министерство культуры. Спойлер: осталось только пригласить в Госдуму порнозвезду
КАРТИНА НЕДЕЛИ с Александром Запесоцким. Шнур выступил в Госдуме, осталось пригласить туда порнозвезду?
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