2019-05-07T21:01:46+03:00
Лица власти – Петербург
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ

Как попасть в СИЗО «Кресты», не преступив закон? А главное зачем?

Начальник петербургского УФСИН, генерал-майор внутренней службы Игорь Потапенко в студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге»Начальник петербургского УФСИН, генерал-майор внутренней службы Игорь Потапенко в студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге»Фото: Артем КИЛЬКИН

Говорим с начальником петербургского УФСИН Игорем Потапенко о дальнейшей судьбе старых «Крестов». О том, когда можно будет сходить на экскурсию по местам где сидели Троцкий, Луначарский, Лев Гумилев, Георгий Жженов и Константин Рокоссовский

ЛИЦА ВЛАСТИ. Начальник петербургского УФСИН Игорь Потапенко

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В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алеся КРУПАНИНА

В гостях: Юлия АБЛЕЦ
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