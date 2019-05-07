Как попасть в СИЗО «Кресты», не преступив закон? А главное зачем?
Начальник петербургского УФСИН, генерал-майор внутренней службы Игорь Потапенко в студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге»Фото: Артем КИЛЬКИН
Говорим с начальником петербургского УФСИН Игорем Потапенко о дальнейшей судьбе старых «Крестов». О том, когда можно будет сходить на экскурсию по местам где сидели Троцкий, Луначарский, Лев Гумилев, Георгий Жженов и Константин Рокоссовский
ЛИЦА ВЛАСТИ. Начальник петербургского УФСИН Игорь Потапенко
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