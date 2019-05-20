2019-05-21T13:50:39+03:00
Картина дня в Петербурге
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНАСергей ВОЛЧКОВ

10 рублей за поездку: кто и как в Петербурге торгует поддельными жетонами метро

В Петербурге стали продавать жетоны метро по 10 рублей. Конечно, это незаконно, но проехать по ним можноВ Петербурге стали продавать жетоны метро по 10 рублей. Конечно, это незаконно, но проехать по ним можноФото: Олег ЗОЛОТО

Корреспонденты «КП» выяснили детали преступной схемы, купили пробную партию поддельных жетонов. И даже прошли по ним в метро. Что грозит тем, кто покупает фальшивки, и что думают по этому поводу в полиции и в администрации подземки?

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Как работает продажа поддельных жетонов на метро

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