10 рублей за поездку: кто и как в Петербурге торгует поддельными жетонами метро
В Петербурге стали продавать жетоны метро по 10 рублей. Конечно, это незаконно, но проехать по ним можноФото: Олег ЗОЛОТО
Корреспонденты «КП» выяснили детали преступной схемы, купили пробную партию поддельных жетонов. И даже прошли по ним в метро. Что грозит тем, кто покупает фальшивки, и что думают по этому поводу в полиции и в администрации подземки?
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Как работает продажа поддельных жетонов на метро
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