2019-05-21T14:15:34+03:00
Только у нас. Петербург
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ

В Петербурге создали робота Эльзу, которая играет на флейте и может сочинять музыку

В репертуаре гуманоида – «Пираты Карибского моря» и ода «К радости».В репертуаре гуманоида – «Пираты Карибского моря» и ода «К радости».Фото: Олег ЗОЛОТО

Неземная красавица стала второй артисткой робо-бэнда университета ИТМО, в котором уже есть беглый каторжника в стиле киберпанк Сэлдон, который играет на укулеле. Обоих кстати, нарекли в честь персонажей «Собаки Баскервилей»

ТОЛЬКО У НАС. Манекен с Апрашки, баллон с воздухом и несколько сервоприводов - в ИТМО собрали робота-флейтистку

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