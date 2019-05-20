В Петербурге создали робота Эльзу, которая играет на флейте и может сочинять музыку
В репертуаре гуманоида – «Пираты Карибского моря» и ода «К радости».Фото: Олег ЗОЛОТО
Неземная красавица стала второй артисткой робо-бэнда университета ИТМО, в котором уже есть беглый каторжника в стиле киберпанк Сэлдон, который играет на укулеле. Обоих кстати, нарекли в честь персонажей «Собаки Баскервилей»
ТОЛЬКО У НАС. Манекен с Апрашки, баллон с воздухом и несколько сервоприводов - в ИТМО собрали робота-флейтистку
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