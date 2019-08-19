На станции метро «Проспект Славы» поставили турникеты и начали уборку
Станцию "Проспект Славы" готовят к открытию. Фото: vk.com/metrostroy_arhiv
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КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Транспортные чудеса в Кудрове, на Лиговском путепроводе и на Думской. А еще автобусы будут перекрашивать в зенитово-лазурный
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