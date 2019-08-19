2019-08-19T23:26:42+03:00
Картина дня в Петербурге
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

На станции метро «Проспект Славы» поставили турникеты и начали уборку

Станцию "Проспект Славы" готовят к открытию. Фото: vk.com/metrostroy_arhivСтанцию "Проспект Славы" готовят к открытию. Фото: vk.com/metrostroy_arhiv

А также другие чудеса транспортные чудеса конца лета - Моисей, перед которым расступились асфальтовые волны в Кудрове, Последствия вмешательства Беглова в вечную пробку на Лиговском путепроводе. И перспектива перекрашивания автобусов в Петербурге

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Транспортные чудеса в Кудрове, на Лиговском путепроводе и на Думской. А еще автобусы будут перекрашивать в зенитово-лазурный

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