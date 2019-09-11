Туристический сбор принесет Петербургу 3,5 миллиарда рублей в год
С каждого иностранца в Петербурге будут брать по 100 рублей в сутки - на ремонт фасадов в историческом центреФото: Олег ЗОЛОТО
В Петербурге открылась Генеральная ассамблея Всемирной туристической ассоциации. Губернатор Беглов заявил, что число туристов в нашем городе в ближайшие годы вырастет с нынешних 8 до 12 миллионов. А уже на будущий год введут туристический сбор
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Беглов ждет 12 миллионов туристов и обещает 3,5 миллиарда от туристического сбора на ремонт фасадов
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