Крестный ход на Невском - зачем перекрывать центр города в будни?
Десятки тысяч православных прошли по центру Петербурга в 295-ю годовщину переноса мощей святого князя Александра Невского из Владимира в ПетербургФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Обсуждаем с лидером организации СПБ.Авто Святославом Даниловым и одним из хоругвеносцев, депутатом Госдумы Виталием Милоновым последствия Крестного хода по Невскому. А может уже объявить эту улицу пешеходной навсегда?
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Последствия Крестного хода на Невском
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