Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Год 1979 - группа «Зеркало»
Александр Донских, Алексей Цветков и Александр Семенов в студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге»Фото: Артем КИЛЬКИН
Музыкант групп «Зоопарк» и «Земляне» Александр Донских и президент Петербургского рок-клуба Александр Семенов вспоминают атмосферу конца 70-х, начала 80-х. Подпольные концерты, цензура, фестиваль Тбилиси-80 и создание рок-клуба в Ленинграде
ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ Ленинградского рок-клуба. Год 1979 - Алексей Цветков, группа «Зеркало»
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