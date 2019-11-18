2019-11-19T16:17:19+03:00
Проверено временем с Александром Донских
Александр ДОНСКИХАлександр СЕМЕНОВ

Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Год 1979 - группа «Зеркало»

Александр Донских, Алексей Цветков и Александр Семенов в студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге»Александр Донских, Алексей Цветков и Александр Семенов в студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге»Фото: Артем КИЛЬКИН

Музыкант групп «Зоопарк» и «Земляне» Александр Донских и президент Петербургского рок-клуба Александр Семенов вспоминают атмосферу конца 70-х, начала 80-х. Подпольные концерты, цензура, фестиваль Тбилиси-80 и создание рок-клуба в Ленинграде

ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ Ленинградского рок-клуба. Год 1979 - Алексей Цветков, группа «Зеркало»

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