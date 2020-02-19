2020-02-20T13:21:40+03:00
Тема дня. Петербург
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

Петербург - один из самых безопасных городов в России. Но раскрываемость автоугонов - ниже плинтуса

Роман Плугин отчитался об итогах работы полиции за 2019 год в Петербурге. Фото: assembly.spb.ruРоман Плугин отчитался об итогах работы полиции за 2019 год в Петербурге. Фото: assembly.spb.ru

Глава городского главка МВД Роман Плугин заявил, что по итогам 2019 года общий уровень преступности снизился на 6%. Автоугоны - на 15%, но раскрываемость угонов все еще чуть выше статистической погрешности - полиция находит только 8 машин из сотни

ТЕМА ДНЯ в Петербурге. Жить становится веселее, жить становится безопаснее - МВД отчиталось перед ЗакСом о работе полиции

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Тема дня. Петербург

Тема: «Он боролся с раком с 2014-го года. Никто об этом не знал»: умер автор музыки к «Республике ШКИД», композитор Сергей Слонимский

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алеся КРУПАНИНА
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