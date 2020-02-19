Петербург - один из самых безопасных городов в России. Но раскрываемость автоугонов - ниже плинтуса
Роман Плугин отчитался об итогах работы полиции за 2019 год в Петербурге. Фото: assembly.spb.ru
Глава городского главка МВД Роман Плугин заявил, что по итогам 2019 года общий уровень преступности снизился на 6%. Автоугоны - на 15%, но раскрываемость угонов все еще чуть выше статистической погрешности - полиция находит только 8 машин из сотни
ТЕМА ДНЯ в Петербурге. Жить становится веселее, жить становится безопаснее - МВД отчиталось перед ЗакСом о работе полиции
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