2020-02-20T13:26:57+03:00
Тема дня. Петербург
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

Балконная амнистия вступает в силу. Но есть еще вопросы

Балконная амнистия объявлена. Теперь штрафовать будут только тех, кто застеклил балкон без согласования после 11 января 2020 годаБалконная амнистия объявлена. Теперь штрафовать будут только тех, кто застеклил балкон без согласования после 11 января 2020 годаФото: Артем КИЛЬКИН

ЗакС принял закон о балконной амнистии, штрафовать за несогласованное остекление не будут. Но этот закон не защищает от управляющих компаний, которые все еще могут через суд добиться демонтажа остекления

ТЕМА ДНЯ в Петербурге. ЗакС принял законы о балконной амнистии и о запрете снюсов

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Тема дня. Петербург

Тема: «Он боролся с раком с 2014-го года. Никто об этом не знал»: умер автор музыки к «Республике ШКИД», композитор Сергей Слонимский

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алеся КРУПАНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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