Балконная амнистия вступает в силу. Но есть еще вопросы
Балконная амнистия объявлена. Теперь штрафовать будут только тех, кто застеклил балкон без согласования после 11 января 2020 годаФото: Артем КИЛЬКИН
ЗакС принял закон о балконной амнистии, штрафовать за несогласованное остекление не будут. Но этот закон не защищает от управляющих компаний, которые все еще могут через суд добиться демонтажа остекления
ТЕМА ДНЯ в Петербурге. ЗакС принял законы о балконной амнистии и о запрете снюсов
00:00
00:00