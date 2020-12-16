Новогодний «Маркет у Моря» пройдет в Санкт-Петербурге в декабре

Событие состоится 19-20 декабря. Фото: предоставлено организаторами.

В Санкт-Петербурге вновь состоится новогодний «Маркет у Моря». Известный в Петербурге дизайн-маркет соберет своих лучших резидентов в просторном выставочном зале ДК им. Кирова. События продлится два дня, 19 и 20 декабря.

«Маркет у Моря» - это то место, где можно найти интересные и желанные подарки для себя и для своих близких. В предновогодний уик-энд на маркете традиционно будут представлены эксклюзивные предметы декора, авторские украшения, изделия из кожи, керамика, органическая косметика, виниловые пластинки, винтажная посуда, а также книги от издательств и милые сердцу детские товары.

На маркете можно приобрести пластинки. Фото: предоставлено организаторами.

«Маркет у Моря» - это фестиваль для людей и для города. С 2018 года команда «Маркета» неизменно создает комфортное пространство в разных местах Санкт-Петербурга, куда приходят с семьями и друзьями, где ценят качественный досуг, независимые проекты и локальное производство.

НА ЗАМЕТКУ

Когда: 19-20 декабря 2020 года

Начало: 11:00-21:00

Где: ДК им. Кирова, выставочный зал, Большой пр. В.О., 83.

Вход свободный. Мероприятие пройдет при соблюдении разработанных стандартов безопасности.