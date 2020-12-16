Миллион доз: Петербургская компания запустила производство «Спутник V» для вакцинации населения

Петербургская компания начала выпускать вакцину от коронавируса. Фото: пресс-служба BIOCAD

В Северной столице началось производство вакцины от коронавируса. Препарат «Спутник V», разработанный в московском Центре имени Гамалеи, петербургская биотехнологическая компания выпускает на своих мощностях. Над созданием вакцины трудятся сотни человек. Ожидается, что к концу декабря в Петербурге будет синтезировано около миллиона доз. Это позволит начать масштабную вакцинацию жителей от ковида.

До конца года планируется создать около 1 миллиона доз. Фото: пресс-служба BIOCAD

- Решение о производстве вакцины «Спутник-V» на мощностях BIOCAD было принято еще в начале сентября, - рассказал Дмитрий Морозов, генеральный директор компании-производителя BIOCAD. - Нам удалось в очень сжатые сроки развернуть полноценное производство вакцины. В проектах по вакцинам задействовано более 400 наших сотрудников и инвестировано уже порядка 500 миллионов рублей собственных средств.

В дальнейшем объемы производства будут наращивать. Фото: пресс-служба BIOCAD

Фирма, которая занимается выпуском вакцины также сообщает, что со временем масштабы производства серьезно увеличатся, и у компании будет возможность выпускать 3-4 миллиона доз в месяц. Как отметили в пресс-службе предприятия, такой объем позволит как можно скорее обеспечить вакциной всю страну.

Вакцину разработал столичный Центр имени Гамалеи. Фото: пресс-служба BIOCAD

Меж тем, как сообщил министр Здравоохранения РФ Михаил Мурашко, вакцинация уже началась во всех регионах России. Необходимый препарат есть в каждом субъекте страны.