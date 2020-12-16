Главные события года в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2020-м мы сидели на самоизоляции, скупали маски и антисептики, научились работать из дома и жить без ресторанов, магазинов и кинотеатров. Героями года наконец стали не звезды шоу-бизнеса, а врачи и ученые - те, кто помогал бороться с пандемией. Однако в этом году был не только коронавирус. Вопреки эпидемии Петербург продолжал жить: в городе восстанавливали фонтаны и обсуждали концепции новых парков, наши артисты готовились к «Евровидению», а «Зенит» в очередной раз стал чемпионом. «Комсомолка» вспомнила самые яркие события 2020 года в Санкт-Петербурге и составила из них «Азбуку года».

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