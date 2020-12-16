10-метровая елка и палатки с глинтвейном: Как выглядит Зимний парк, открывшийся во Всеволожске

Уютный парк поможет жителям на время отвлечься от пандемии

Чтобы жители Петербурга и Ленобласти не заскучали во время новогодних каникул, во Всеволожске открылся уникальный зимний парк. Он уютно разместился на территории гольф-клуба и раскинулся аж на 20 гектаров. Гостей здесь ждут каждый день с 9.00 до 21.00.

Зимний парк раскинулся на 20 гектаров

- Вход в сам парк у нас свободный, платный только каток, коньки можно взять на прокат - пояснили «Комсомолке» в гольф-клубе. – Есть множество светящихся фигурок, большая 10-метровая елка, много место, где можно прогуляться. Если вы приедете с ребенком, то его можно поручить нашим аниматорам, которые приводят с детьми игры.

Здесь есть и каток, и рестораны, где можно погреться

Для юных посетителей в Зимнем парке также есть большой лабиринт, а к выходным планируют открыть еще и ледяную горку. На улице раскинулись симпатичные домики-закусочные, где можно подкрепиться и выпить стаканчик горячего глинтвейна. Что касается катка, то билеты на сеансы заранее покупать не надо – все приобретается в кассе прямо перед катанием. Пожалуй, этот парк можно назвать тем местом, где хотя бы на время получится забыть о коронавирусе и связанными с ним неудобствами.

Для детей здесь много всего интересного: лабиринт, аниматоры, а скоро появится еще и горка Фото: Предоставлено "КП"

- На каток мы пускаем по 70 человек, кто успеет купить билеты, тот и пойдет кататься, - пояснили сотрудники парка. – Масочного режима там нет – вы же все же на свежем воздухе.

Единственный минус Зимнего парка заключается в том, что добраться туда можно только на машине или на такси. Общественный транспорт в эти места не ходит.

Зоны отдыха в парке тоже предусмотрены

КОНКРЕТНО:

Адрес: Всеволожск, Клубная улица, 1

Телефон: +7 812 507-83-11

Часы работы: 9.00-21.00