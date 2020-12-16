«Изи катка»: «Зенит» словами Кокорина подколол «Спартак» после убедительной победы

"Зенит" поиздевался над "Спартаком" после убедительной победы. Фото: FC Spartak Moscow

«Зенит» не только убедительно победил московский «Спартак» со счетом 3:1 в рамках РПЛ и оторвался от преследователей в турнирной таблице, но и успел подколоть принципиального соперника ироничным видеороликом в соцсетях. При этом главным героем нового мема стал нападающий Александр Кокорин, который ранее выступал за сине-бело-голубых, но с этого сезона перешел в стан москвичей. А ключевую фразу форварда вырезали из эпохального интервью после победы над «Селтиком» в Лиге Европы.

- Сделаем красиво! Изи катка (легкая победа в игре на сленге геймером – Прим.ред.)! – говорит в ролике Кокорин, а на фоне этого снайперская винтовка стреляет в красно-белую перчатку и разрывает ее на части. Примечательно, что бывший гендиректор московского клуба на публике заявлял, что команда бросает зенитовцам перчатку, заявляя о чемпионских амбициях.

Кроме этого «Зенит» отреагировал на превью спартаковцев перед матчем в Санкт-Петербурге, оформленном в стиле дилогии «Брат» Алексея Балабанова. Сине-бело-голубые вырезали фрагмент из первого фильма, где знакомая Данилы Багрова обращается к нему с претензией, что тот «гоняет туфту» (слушает ужасную музыку).

При этом главный тренер «Спартака» Доминико Тедеско, не раз замеченный за эмоциями после неудачных игр, на этот раз был спокоен как удав и не поддавался на провокации.

- Мы всего в шести очках от «Зенита». Хотелось бы идти вровень. Гонка за чемпионство еще не закончилась. Будем бороться до последнего, - подытожил наставник «Спартака» на послематчевой пресс-конференции, а после этого признался, что не будет продлевать контракт с клубом, истекающий в конце сезона.

Добавим, что во время первого тайма дерби двух столиц на практически пустых трибунах подрались болельщики из VIP-лож.