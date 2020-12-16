Полиция спасла безногого инвалида из рабства цыган в Санкт-Петербурге

Бывший десантник попал в рабство к цыганам, где от него требовали просить милостыню. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейские спасли из рабства безногого инвалида в Санкт-Петербурге. Оказалось, что мужчину удерживали цыгане и насильно требовали его собирать милостыню с горожан. О всей истории стало известно благодаря неравнодушным волонтерам, которые назвали точный адрес, где удерживают инвалида. Более того, по сообщениям активистов, цыгане шантажировали таким образом еще одного несчастного.

- В квартире, находящейся в одном из домов в деревне Новое Девяткино, обнаружили мужчину без ног и молодую девушку с грудным ребенком, которую подозревают в противоправной деятельности. Инвалид рассказал, что ему 42 года. По его словам, он бывший десантник из Нижнего Новгорода, подорвавшийся на мине. Как признался мужчина, в прошлый день ВДВ его напоили в баре, а потом силой вывезли в эту квартиру, - делятся подробностями истории в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В итоге мужчина просил милостыню на протяжении пяти месяцев и содержался в нечеловеческих условиях. Он заверил полицейских, что при отказе его постоянно били. Сейчас здоровью бывшего десантника ничто не угрожает, мужчину благополучно изъяли из «цыганской мафии».

- Сотрудники МВД продолжают выяснять местонахождение второго инвалида, об удержании которого также сообщили волонтеры. Проводится разбирательство и устанавливаются все причастные, - добавили в Главке.