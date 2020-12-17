Следком возбудил уголовное дело после спасения из рабства безногого десантника в Ленобласти

СК возбудил уголовное дело по факту обнаружения в рабстве инвалида в Ленобласти. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

Следком возбудил уголовное дело после того, как полиция спасла безногого инвалида, попавшего в рабство к цыганам в Ленобласти. Напомним, бывшего десантника силой удерживали в квартире в деревне Новое Девяткино и временами выпускали на волю под присмотром, чтобы тот просил милостыню у прохожих. По его словам, в таких условиях он прожил около 5 месяцев. К счастью, ему удалось попросить помощи людей.

- Мужчина смог через окно крикнуть прохожим, после чего сотрудники полиции оперативно прибыли для его освобождения. Место происшествия обследовала следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов. В настоящее время устанавливаются все лица, причастные к нарушению закона, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

По уголовной статье за незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору всем виновным грозит от 3 до 5 лет колонии.