Владимир Путин во время пресс-конференции-2020 - о внутреннем туризме: Рекомендую всем побывать в Санкт-Петербурге

Владимир Путин призвал россиян путешествовать по России и обязательно побывать в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На пресс-конференции Владимира Путина, которая проходит 17 декабря 2020 года, петербургские журналисты спросили, когда все-таки откроются границы. В ответ президент в том числе рассказал об отношении к родному городу и призвал россиян пока что перенаправить внимание на внутренний туризм.

- Большинство жителей нашей страны относятся с пиететом к нашему городу, - сказал глава государства. – Всем рекомендую там побывать, это одна из лучших мировых столиц и настоящий магнит для туристов. Мы стараемся, чтобы туристическая отрасль развивалась по всей стране. Современный Петербург активно развивается. В городе строятся новые путепроводы. Петербург в состоянии принимать и принимает состязания самого высокого уровня. Но уровень заболеваемости ковидом в Петербурге сейчас какой? Уровень загрузки в ковидных коек выше, чем по стране.

Журналист из Петербурга во время пресс-конференции президента спросил, когда откроют границы. Фото: Первый канал

По словам президента, высокий риск заражения коронавирусом среди петербуржцев – и есть единственная причина не открывать границы.

- Очень бы хотелось, чтобы наши граждане пользовались поддержкой государства при внутреннем туризме, - подчеркнул президент. – Для этого границы открывать не нужно. У нас за границу улетает 32 миллиона человек. Давайте этот поток перенаправим в Петербург. Россияне оставляют за границей 35 миллиардов долларов. Если такие средства будут направлены на развитие внутреннего туризма, это будет здорово. Петербург этого достоин. А границы откроют, когда скажут врачи. Как только, так сразу.