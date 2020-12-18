Рабочие места, поддержка и развитие: Как в Ленобласти помогают малому и среднему бизнесу

Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти Светлана Нерушай. Фото: Личный архив.

Несмотря на ситуацию в экономике из-за коронавируса, бизнесу в 47-м регионе в целом удается держаться на плаву. О том, как предприниматели переживают непростой период и как их поддерживает власть, рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» на волне 92,0 FM председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.

УДАЛОСЬ СОХРАНИТЬ РАБОЧИЕ МЕСТА

- Показатель, за который мы благодарны предпринимателям, - не уменьшилось количество субъектов малого и среднего бизнеса и, самое главное, число работников этих предприятий, - отмечает Светлана Нерушай.

Так, по итогам этого года в Ленобласти существует около 64 тысяч объектов малого и среднего бизнеса и 220 тысяч работников на них. Конечно, помогли выстоять в непростой период федеральные меры поддержки. Но не обошлось и без региональных.

- В этом году исключительно на малый и средний бизнес было направлено 1,5 миллиарда рублей из бюджета Ленобласти, - говорит глава комитета.

Среди местных мер поддержки были и субсидии. Например, на социальное предпринимательство направили 200 миллионов рублей. Была предусмотрена и помощь для индивидуальных предпринимателей, деятельность которых была приостановлена, а также для самозанятых. Им предоставили субсидию по 7 тысяч рублей на каждого работника. Еще по 5 тысяч, если есть несовершеннолетние дети.

ОБУЧАТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

Работает в Ленобласти и Фонд поддержки малого и среднего бизнеса, с которым предприниматели активно сотрудничали и до пандемии. На его базе, например, есть центр поддержки социального предпринимательства, центр предоставления микрозаймов и поручительств, региональный центр инжиниринга.

- Сегодня самое востребованное направление - это, конечно, финансовая помощь. В общей сложности в этом году мы выдали около двухсот микрозаймов до 5 миллионов рублей со льготной процентной ставкой, - отмечает Светлана Нерушай.

Кроме того, фонд проводит обучающие программы для начинающих бизнесменов, программы наставничества, разбирает трудовое законодательства, изучает бизнес-планирование. Есть даже курсы для мам-предпринимателей. Что интересно, несмотря на пандемию, многие идут именно в бизнес.

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КОНКРЕТНО

Сейчас в Ленобласти проходит конкурс для бизнеса «Проект на миллион». Основная его идея - оказать помощь из бюджета на реализованный в 2020 году новый проект. Среди номинаций есть сфера туризма, общепита и ресторанного бизнеса, а также сфера искусства, досуга и спорта. Предприниматели уже подали свои заявки на участие, итоги подведут в ближайшее время. Победители в каждой номинации получат по миллиону рублей.