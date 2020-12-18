Годы автономного плавания и посадочные площадки для вертолетов: в Петербурге спустили на воду уникальную передвижную полярную станцию

На судне одновременно смогут работать 34 научных сотрудника Фото: принтскрин видео.

Занимаясь полярными исследованиями, пожалуй, приятнее делать это не на льдине, а на специально оборудованном судне. Как раз такое в пятницу, 18 декабря, спустили на воду в Санкт-Петербурге. Ледостойкую самодвижущуюся платформу «Северный полюс» построили в городе на Неве по заказу Росгидромета. С его помощи исследователи-полярники смогут проводить океанографические, акустические. Геофизические и геологические наблюдения.

- Платформа "Северный полюс" не имеет аналогов в мире. Ее давно ждут наши ученые. Она будет работать в Северном Ледовитом океане. Такие крупные заказы очень важны для города, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов на торжественной церемонии спуска.

Как сообщают разработчики проекта, «Северный полюс» - судно самостоятельное. Оно может автономно дрейфовать во льдах со скоростью 10 узлов. Топлива хватит на то, чтобы не нуждаться в нем в течение двух лет.

Аналогов "Северному полюсу" в мире нет Фото: принтскрин видео.

- Научный центр на этой платформе оснащен современной лабораторией, средствами бесперебойной связи и рассчитан для одновременной работы 34 научных сотрудников. – рассказали в пресс-службе завода-производителя. - Также «Северный полюс» будет оснащен взлетно-посадочной площадкой для многоцелевых вертолетов типа Ми-8 и Ми-38.

Петербургские предприятия регулярно выпускают гражданскую и оборонную технику, востребованную в том числе в Арктике. Так, в 2020 году в Северной столице на воду было спущено 11 кораблей самого разного назначения. Более того, судостроители уже взялись за выполнение 10 новых заказов.

СПРАВКА «КП»

Название «Северный полюс» уникальная ледостойкая платформа получила в память о первой полярной станции. Раньше для проведения арктических экспедиций исследователи использовали айсберги. Ученые разбивали станции прямо на дрейфующих льдинах. Первую подобную высадку в 1937 году провели советские специалисты. Они не только «осели» на льдине, но и остались зимовать. Экспедиция называлась «Северный полюс». Теперь же, когда из-за таяния ледников подолгу оставаться на айсбергах стало невозможно, платформы вроде той, что построили в Петербурге, стали необходимы.